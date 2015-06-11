Росія хоче відправити на Донбас ще два "гумконвої" у червні

МНС РФ має намір у червні відправити на окупований Донбас ще два так званих "гуманітарних конвої".

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Раді Федерації заявив заступник голови МНС Володимир Степанов.

"Сьогодні чергова 29-а колона вже доставила гуманітарну допомогу, розвантажує.... Ця робота буде продовжуватися, в червні ми плануємо туди ще двічі доставити гуманітарну допомогу", - сказав Степанов.

При цьому він запевнив, що МНС РФ інформує про конвої Червоний Хрест про те, що "ми веземо туди й назад", причому в присутності представників ОБСЄ, а також прикордонників і митників України.

Читайте такожУ "ЛНР" заявили про прибуття до Луганська чергового російського "гумконвою"

За його словами, машини з окупованого Донбасу повертаються порожніми.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 червня, в Україну з Росії в’їхала чергова колона в складі понад 100 автомобілів із «допомогою» для терористів на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані "гуманітарні конвої" - колони вантажівок, вміст яких нікому не відомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

У РНБО заявляють, що всі російські "гумконвої" спрямовані лише на підтримку бойовиків. Переважно вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

У МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".