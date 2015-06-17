На донецькому заводі хімвиробів стався вибух
02:32, 17 червня 2015Війна
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На заводі хімічних виробів в окупованому терористами Донецьку у вівторок, 16 червня, стався вибух.
На заводі в Донецьку стався вибух / nv.ua
Про це повідомляє Новое время з посиланням на проросійські ЗМІ.
"На донецькому казенному заводі хімічних виробів стався вибух. У даний момент інформація про постраждалих і подробиці події уточнюються", - йдеться в повідомленні.
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Городяни в соцмережах пишуть про чорний дим, ймовірно, від пожежі на підприємстві. Також повідомляється, що ударна хвиля була відчутна навіть у центрі міста.
Раніше УНІАН повідомляв, що у вівторок, 16 червня, у другій половині дня жителі північної частини міста почули кілька сильних залпів і відчули потужну вибухову хвилю.
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