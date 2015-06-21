Упродовж дня бойовики 48 разів обстріляли опорні пункти та блокпости сил АТО - штаб

Як повідомили в прес-центрі АТО, найбільше обстрілів було на донецькому напрямку.

З 120-мм мінометів, гаубиць калібру 152 мм і озброєння танків бойовики обстрілювали Авдіївку, Опитне, Піски, Водяне, шахту "Бутовка", Березове та Карловку. Окрім того, із танків та мінометів обстрілювали інфраструктуру Первомайського. Читайте такожМоскаль: Через підірваний бойовиками міст до Троїцького неможливо доставити гумдопомогу У районі Мар’їнки стріляли зі снайперської зброї та мінометів калібру 120 мм. Луганське біля Артемівська обстрілювали із 152-мм артилерійських систем, Миронівське - із мінометів. Повідомляється, що біля Кримського військові відбили збройну провокацію "диверсійно-розвідувальної групи" бойовиків.

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