Упродовж дня бойовики 48 разів обстріляли опорні пункти та блокпости сил АТО - штаб
20:00, 21 червня 2015Війна
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Як повідомили в прес-центрі АТО, найбільше обстрілів було на донецькому напрямку.
REUTERS
З 120-мм мінометів, гаубиць калібру 152 мм і озброєння танків бойовики обстрілювали Авдіївку, Опитне, Піски, Водяне, шахту "Бутовка", Березове та Карловку.
Окрім того, із танків та мінометів обстрілювали інфраструктуру Первомайського.
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У районі Мар’їнки стріляли зі снайперської зброї та мінометів калібру 120 мм.
Луганське біля Артемівська обстрілювали із 152-мм артилерійських систем, Миронівське - із мінометів.
Повідомляється, що біля Кримського військові відбили збройну провокацію "диверсійно-розвідувальної групи" бойовиків.
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