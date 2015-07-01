Бойовики обстрілювали позиції сил АТО на підступах до Маріуполя

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі. В повідомленні йдеться, що бойовики активно шукають слабкі місця в обороні українських військових.

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"Вночі з окупованого Донецька по наших позиціях біля Пісків та Новгородського бойовики активно били з мінометів калібру 120 та 82 мм. Зафіксовано, зокрема, використання бойовиками запалювальних мін", - повідомляє прес-центр.

На Артемівському напрямку важкі міномети та гранатомети кремлівських найманців гатили по Ленінському, Кіровому, Лозовому, Луганському та Майорську.

В Луганській області 120-мм міни та гранати вибухали на позиціях українських воїнів поблизу Станиці Луганської та Новотошківського. Також Станиця Луганська була обстріляна із зенітних установок.

"Але найбільш активно проросійські гібридні бандформування діяли на підступах до Маріуполя. З різноманітного озброєння декілька разів було обстріляно Широкине. А близько опівночі зі 122-мм гаубиць та переносних версій РСЗО "Град" кремлівські найманці вдарили по Бердянському", - зазначається в повідомленні.

"Завдяки своєчасним та професійним діям українських воїнів спроби бойовиків знайти прогалини в нашій обороні залишаються марними. Вогневі засоби противника вчасно ідентифікуються та подавляються", - підсумували в прес-центрі.