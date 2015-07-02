Прес-центр АТО констатує зменшення інтенсивності обстрілів бойовиками позицій військових

Про це повідомив прес-центр АТО на сторінці у Facebook.

"Впродовж дня інтенсивність обстрілів бойовиками проросійських незаконних збройних формувань позицій українських військ відносно зменшилась. Протягом дня прокремлівські загарбники близько 20 разів порушували умови припинення вогню. Окупанти обстрілювали позиції сил АТО вздовж усієї лінії розмежування сторін, переважно стрілецькою зброєю та протитанковими ракетними комплексами", - йдеться у повідомленні.

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У прес-центрі АТО додали, що бойовики використовували важке озброєння, зокрема, з 122-мм гаубиць та 120-мм мінометів обстрілювали населені пункти неподалік Маріуполя.

Зокрема, кремлівські найманці вкотре обстрілювали Опитне та Піски, що неподалік Донецька. Вдень бойовики вели вогонь з танка по підрозділах силах АТО в районі шахти «Бутовка». З протитанкових ракетних комплексів ворог неодноразово бив по Ленінському, що в районі Горлівки.

Також піддалися обстрілам позиції сил АТО поблизу Золотого та Трьохізбенки, що на Луганщині. Окрім цього, на Луганщині було зафіксовано декілька прольотів безпілотних літальних апаратів противника.

"Захисники України ефективно подавили вогневі точки російсько-терористичних бандформувань з кулеметів та гранатометів", - зазначається у повідомленні.