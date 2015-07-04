Спостерігачі ОБСЄ відзначають погіршення ситуації на Донбасі

Про це сказав заступник керівника місії ОБСЄ Александр Гуґ у п’ятницю, 3 липня, на брифінгу у Маріуполі, передає Радіо Свобода.

«За останні кілька тижнів ми можемо відзначити погіршення безпекової ситуації на Донбасі. СММ фіксує збільшення присутності руху, а також використання важкого озброєння уздовж лінії зіткнення», – сказав Александр Гуґ.

Упродовж останнього часу спостерігачі СММ ОБСЄ повідомляють про присутність і рух важкого озброєння на Донбасі, що є порушенням мінських домовленостей, а також про посилення бойових дій зокрема навколо Донецького аеропорту.

Про систематичне порушення режиму припинення вогню заявляють також у штабі АТО та сепаратисти.

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