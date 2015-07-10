Посол України у США: Немає гарантій, що РФ не буде проводити широкомасштабний наступ

Про це він сказав в інтерв'ю "5 каналу".

"Зараз наша армія вже готова дати таку відсіч, ціна питання наступальної операції буде величезна, і це вже і "Вантаж-200", який вже вертався в Росію, а якщо вони раптом (розпочнуть наступальну операцію - УНІАН), прийде така думка в голову, тоді для них ціна питання буде величезна, і це досягнення також цього року", - наголосив Чалий.

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Посол зазначив, що пауза у бойових діях, яка досягнута дипломатами після прийняття Мінських угод 12 лютого, за оцінками західних експертів -відомих генералів, які раніше командували бойовими операціями, дала можливість побудувати нову українську армію.

"Вони кажуть, що сучасна українська армія найбільш боєздатна в Європі", - заявив посол.

За його словами, потужна українська армія "вже дає гарантію, що ми можемо захистити країну".

При цьому Чалий застерігає, що не потрібно виключати такий розвиток подій, за якого РФ може розпочати широкимаштабний наступ.

"Зараз увага переміщується, фокус - на внутрішні процеси. Всі забувають, що загроза можливого наступу залишається. Так, це не загроза, яка може виникнути в дні чи тижні, ні, але війська концентруються, йде підготовка. Чи це шантаж, чи це бажання зробити наступальну операцію? Ми не можемо 100-відсотково прогнозувати", - зазначив дипломат.

Новий посол сказав, що наразі здійснюється підвищення оборонних можливостей держави, і свідченням цьому є отримання відповідної допомоги від багатьох країн, а також підвищення українських позицій щодо імплементації Мінських угод.

"Дотримання цієї позиції дає нам можливість говорити про те, що ми можемо вийти все-таки на результат", - заявив Чалий.