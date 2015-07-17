За добу в зоні АТО поранені двоє українських військових

13:50, 17 липня 2015
Війна
40 0

За минулу добу в зоні проведення АТО отримали поранення двоє українських військовослужбовців.

REUTERS

Про це повідомив прес-секретар адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожВ тилу сил АТО диверсанти бойовиків "полюють" на українських військових – Тимчук

"За всю минулу добу загиблих, на щастя, немає, поранення отримали двоє наших бійців на Донецькому напрямку", - сказав Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО поранення отримали 11 військовослужбовців, загиблих не було.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter