За добу в зоні АТО поранені двоє українських військових
13:50, 17 липня 2015Війна
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За минулу добу в зоні проведення АТО отримали поранення двоє українських військовослужбовців.
REUTERS
Про це повідомив прес-секретар адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За всю минулу добу загиблих, на щастя, немає, поранення отримали двоє наших бійців на Донецькому напрямку", - сказав Андрій Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО поранення отримали 11 військовослужбовців, загиблих не було.
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