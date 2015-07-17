За добу в зоні АТО поранені двоє українських військових

Про це повідомив прес-секретар адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За всю минулу добу загиблих, на щастя, немає, поранення отримали двоє наших бійців на Донецькому напрямку", - сказав Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО поранення отримали 11 військовослужбовців, загиблих не було.