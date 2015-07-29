У Генштабі розповіли, як у Широкиному підірвався журналіст пропагандистського видання РФ (відео)

Про це розповів генерал-майор ЗСУ Олександр Розмазнін, заступник начальника головного командного центру Генерального штабу в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

При цьому він наголосив на необхідності у першу чергу розмінувати демілітаризоване Широкине, оскільки там ходити неможливо.

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"Ми коли ходили, один з російських журналістів телеканалу "Звєзда" до мене підбіг і розповів, що ми їм двадцять три роки кулаком з Криму махали і тепер домахались. Я кажу: ви ж зовсім нетолерантні, поводьтеся спокійніше і сильно убік не відходьте. Через кілька сотень метрів він підірвався на розтяжці", — розповів генерал-майор ЗСУ.

Крім того, описуючи теперішнє Широкине, Розмазнін заявив, що там заміновано, скрізь розтяжки, на поверхні лежать протитанкові і протипіхотні міни.