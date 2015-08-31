На Луганщині спостерігається бойове затишшя, однак влада готова до можливих провокацій бойовиків

Як йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, в населених пунктах Станиця Луганська, Попасна, Троїцьке, Горіхове, Кримське, Золоте, Катеринівка, Трьохізбенка, Новотошківське було бойове затишшя.

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Однак спостерігалися деякі локальні обстріли з автоматичного гранатомета і зі стрілецької зброї в селі Кримському Новоайдарського району, йдеться в повідомленні.

Водночас у Станиці Луганській сталося займання сухої трави, внаслідок чого згоріло 4 житлових будинки. Причини займання з'ясовуються.

"Знаючи ціну обіцянок терористів, ми тримаємо всі комунальні, медичні та рятувальні служби в готовності до надзвичайних ситуацій. Ми готові до будь-яких провокацій на 1 вересня, але сподіваємося, що їх не буде", - сказав керівник Луганської обласної ВЦА Георгій Тука.