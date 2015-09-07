На Донеччині затримали бійця АТО, який розстріляв через конфлікт двох розвідників

Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, 6 вересня в одному з приміщень за місцем дислокації Збройних Сил України у місті Волноваха Донецької області було знайдено трупи двох чоловіків з чисельними вогнепальними пораненнями. Загиблими виявилися розвідники 72 бригади ЗСУ 1993 року народження.

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Наразі встановлено, що між трьома військовослужбовцями ЗСУ виник конфлікт, внаслідок якого один з чоловіків 1987 року народження з автомата Калашникова розстріляв двох своїх побратимів. Потерпілі отримали травми, несумісні з життям. Правопорушник з місця злочину втік, проте через деякий час його місцеперебування вдалося встановити.

Наразі правопорушника затримано у порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2. ст.115 КК України (умисне вбивство двох або більше осіб), обрання запобіжного заходу, а також передачі справи до військової прокуратури.