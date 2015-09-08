Сьогодні тристороння контактна група щодо Донбасу знову зустрінеться у Мінську

Консультації робочих підгруп розпочнуться приблизно опівдні, передає "Радіо Свобода".

Очікується, що темою нинішніх перемовин буде розробка і парафування угоди про відведення від лінії зіткнення озброєння калібру менше 100 міліметрів, а також танків.

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Над документом почали працювати на засіданні контактної групи ще на початку серпня, але досягти остаточної домовленості сторонам так і не вдалося.

Останній раунд переговорів у режимі відеоконференції з врегулювання конфлікту на Донбасі тривав 4 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня президент України Петро Порошенко заявив, що у зоні проведення антитерористичної операції вже п'ятий день терористи не стріляють з важкого озброєння, що дає крихку надію на мир.