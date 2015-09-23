У штабі АТО підтвердили інформацію про рух колон з технікою бойовиків у Донецьку

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

Читайте такожОБСЄ: бойовики на Донбасі проводять переміщення важкої військової техніки

"Що стосується рухів бойової техніки на окупованій території Донецька, - ми отримуємо таку інформацію від власних і від інших джерел... Якщо вона (техніка) буде рухатися до території лінії розмежування і використовуватиметься, вона буде знищена", - сказав Андрій Лисенко.