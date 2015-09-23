У штабі АТО підтвердили інформацію про рух колон з технікою бойовиків у Донецьку
13:35, 23 вересня 2015Війна
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У штабі АТО підтвердили інформацію про рух колон з технікою бойовиків в окремих районах Донецька.
REUTERS
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.
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"Що стосується рухів бойової техніки на окупованій території Донецька, - ми отримуємо таку інформацію від власних і від інших джерел... Якщо вона (техніка) буде рухатися до території лінії розмежування і використовуватиметься, вона буде знищена", - сказав Андрій Лисенко.
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