У Донецькій області бойовики розстріляли двох мирних жителів - ЗМІ

Про це повідомляє Маріупольський міський сайт 0629.

Як стало відомо, житель села Сосновське переїхав до населеного пункту Первомайське. На минулих вихідних він вирішив приїхати до н.п. Соснівське з тим, щоб забрати на нове місце проживання інструменти.

У своєму будинку чоловік виявив бойовиків "ДНР". Господар обурився, і бойовики розстріляли його і його друга.

Читайте такожУ Дебальцевому п'яні бойовики "ДНР" обстріляли російських військових

Про нещасний випадок розповіли місцеві жителі. Чоловік не виходив на зв'язок три дні, після чого батьки оголосили тривогу. У Маріуполі у загиблого чоловіка залишилося двоє дітей.

Крім того, в селищах Жовтень і Куликове, що знаходяться на тимчасово окупованій території, почастішали крадіжки.

У двох селах налічується близько 70 сімей. При цьому у багатьох будинках були виявлені ознаки злому. В одному з будинком місцевий житель застав бойовиків, які виносили майно. Бойовики при цьому повідомили, що вони охороняли будинок, щоб його не розікрав ніхто інший.