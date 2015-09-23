У Донецькій області бойовики розстріляли двох мирних жителів - ЗМІ
Бойовики розстріляли двох жителів окупованого н.п. Соснівське.
Про це повідомляє Маріупольський міський сайт 0629.
Як стало відомо, житель села Сосновське переїхав до населеного пункту Первомайське. На минулих вихідних він вирішив приїхати до н.п. Соснівське з тим, щоб забрати на нове місце проживання інструменти.
У своєму будинку чоловік виявив бойовиків "ДНР". Господар обурився, і бойовики розстріляли його і його друга.
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Про нещасний випадок розповіли місцеві жителі. Чоловік не виходив на зв'язок три дні, після чого батьки оголосили тривогу. У Маріуполі у загиблого чоловіка залишилося двоє дітей.
Крім того, в селищах Жовтень і Куликове, що знаходяться на тимчасово окупованій території, почастішали крадіжки.
У двох селах налічується близько 70 сімей. При цьому у багатьох будинках були виявлені ознаки злому. В одному з будинком місцевий житель застав бойовиків, які виносили майно. Бойовики при цьому повідомили, що вони охороняли будинок, щоб його не розікрав ніхто інший.