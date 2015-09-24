Ворожий снайпер протягом години обстрілював опорний пункт сил АТО у Попасній
18:53, 24 вересня 2015Війна
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Ворожий снайпер протягом години обстрілював опорний пункт сил АТО у Попасній.
Фотоілюстрація / Фото УНІАН
Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.
Зазначається, що сьогоднішній день у зоні АТО пройшов майже повністю спокійно.
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"З 6 ранку і до 18 години, вздовж лінії розмежування, зафіксований один випадок відкриття вогню в сторону українських позицій. Так, з 11.30 і до 12.30 наш опорний пункт у Попасній обстрілював ворожий снайпер", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що незважаючи на відносне затишшя, сили АТО у повній бойовій готовності знаходяться на позиціях і у будь-який момент готові дати адекватну відповідь ворогу.
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