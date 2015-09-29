З початку проведення АТО статус учасника бойових дій отримали понад 71 тисяча військових

З початку проведення Антитерористичної операції статус учасника бойових дій отримала понад 71 тисяча військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила начальник Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Комісія Міноборони України та ЗСУ з питань визначення статусу учасника бойових дій особам, які брали безпосередню участь в проведенні АТО, продовжують роботу. Так, за минулий тиждень такий статус отримали 198 військових та працівників Міноборони», - зазначила вона.

Загалом, за словами Гаврилюк, з початку проведення АТО статус учасника бойових дій отримали 71 тисяча 231 особа.