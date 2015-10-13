ОБСЄ: кількість спостерігачів в Україні змінюватиметься залежно від ситуації на Донбасі

Про це йдеться у повідомленні місії ОБСЄ у Twitter.

"Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні залишається цивільною місією, проте її завдання та кількість спостерігачів можуть змінюватися відповідно до ситуації", - йдеться у повідомленні.

ФАКТ: СММ #ОБСЄ в Україні залишається цивільною місією, проте її завдання та кількість спостерігачів можуть змінюватися відп. до ситуації — СММ ОБСЄ в Україні (@OSCE_SMM) October 12, 2015

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2015 року глави МЗС України, ФРН, Франції та РФ домовилися про необхідність продовження діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні терміном на один рік, до березня 2016 року. Відповідне рішення прийняла Постійна рада ОБСЄ у Відні.

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Сьогодні, 12 жовтня, генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзаньєр повідомив, що ОБСЄ збільшить на 70-80 осіб кількість співробітників місії на лінії зіткнення.

У свою чергу міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров висловився за збільшення кількості російських спостерігачів у СММ ОБСЄ в Україні.