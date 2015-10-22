У районі Донецького аеропорту сталася перехресна перестрілка, один бойовик загинув - ОБСЄ

Про це йдеться у звіті ОБСЄ за 20 жовтня, передає "Українська правда".

Перебуваючи у спостережному центрі СЦКК на залізничній станції Донецька, СММ чула загалом 28 вибухів і два одиночних постріли за 3-5 км на північний-північний-схід, захід і північний-північний захід від поста спостереження.

Представники українських сил і РФ в СЦКК описали це як перестрілку в районі Вольво-Центру, що розташований на підконтрольній бойовикам території.

О 13:05 інший російський представник СЦКК сказав СММ, що унаслідок стрілянини один представник бойовиків був вбитий і ще один поранений.

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"СММ не змогла одразу відвідати місце інциденту з причин безпеки. О 13:28 дві машини приїхали на пост спостереження, і представник "ДНР" показав СММ тіло молодого чоловіка, який, за словами бойовиків, був вбитий під час цієї перестрілки. Трохи згодом прибули ще дві машини з чотирма озброєними представниками "ДНР" і один з них дуже агресивно лаявся на СММ", - зазначили у звіті.

Жодної інформації про будь-які спроби захоплення територій у СММ не повідомили.

Раніше бойовики заявили про нібито спробу українських військових наступати в районі "Вольво-Центру" під Донецьком, у Генштабі і штабі АТО заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.