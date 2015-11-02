Російські військові під Ростовом масово відмовляються їхати на Донбас, відкрито 80 справ - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки МОУ на своєму сайті.

"Прокуратурою РФ заведено до 80 кримінальних справ за статтею №337 “Самовільне залишення частини або місця служби” КК РФ відносно військовослужбовців 33 окремої мотострілецької бригади (Майкоп) 49 Армії Південного військового округу, які подали рапорти з відмовою від відрядження до України після проходження спеціальної підготовки на полігоні “Кадамовский” (Октябрський район Ростовської області)", - йдеться у повідомленні.

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За інформацією відомства, у зв’язку з фактами непокори та відмови виконувати накази командирами окремих підрозділів 6 окремого мотострілецького полку 2 АК, російське окупаційне командування посилює контроль за його діяльністю.

"31 жовтня ц.р. до розташування полку прибула інспекційна комісія на чолі з командувачем 2 АК з метою перевірки стану справ в військовій частині. У подальшому запланована робота комісії у передових підрозділах 14 батальйону територіальної оборони, розгорнутих в районі Донецький, де перебуває командир 6 окремого мотострілецького полку П.Дрьомов", - наголошують в управлінні розвідки.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією штабу АТО, бойовики на Донбасі залишають терористичні угруповання і відмовляються продовжувати контракти.