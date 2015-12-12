За ніч бойовики майже 50 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

Був зафіксований вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї. "Застосувавши автоматичний станковий кулемет, бандити намагалися прицілити українських бійців у Широкіному", - повідомляють в штабі.

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Бойовики відкривали неприцільний вогонь також у районі Луганської, Зайцевого, Майорска, Світлодарська та Миронівського на Артемівському напрямку.

Обстрілювали Донецьке напрямок - біля Авдіївки, Пісок, Досвідченого, Мар'їнки, Навгородского, а в районі Красногорівки застосували зенітну установку і зробили п'ять ударів з 82-мм кулемета. Там же позиції ВСУ обстріляв снайпер.