Бойовики вдень дві години обстрілювали сили АТО біля Новотроїцького в Донецькій області

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на своїй сторінці у соцмережі."Сьогодні близько 10.30 з боку тимчасово окупованого бойовиками Докучаєвська російсько-терористичні війська розпочали обстріл позиції сил АТО в районі Новотроїцького, якій тривав близько двох годин. Противник застосував озброєння танків, бойових машин піхоти, 82-мм міномети та великокаліберні кулемети", - зазначається у повідомленні.

Читайте такожЗа ніч бойовики майже 50 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО - штабУ прес-центрі також додали, що інформація про можливі втрати серед українських захисників та руйнування інфраструктури уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок обстрілів терористів один український військовий загинув, двоє отримали поранення.