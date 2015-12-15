Терористи обстріляли Трьохізбенку після затишшя під час поминок ватажка "козаків" Дрьомова - Тука

Про це йдеться у повідомленні Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Зазначається, що після нетривалого затишшя, яке, очевидно, було викликане поминками за терористом Дрьомовим, бойовики знову почали обстріли регіону.

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"Цей хлоп царював деякий час у Сєвєродонецьку, залишивши по собі славу збирача дані на розвиток «казачества» та ґвалтівника. Працівники «ГІАПу», де сиділа банда загиблого ватажка, кажуть, що після того, як терористи дали драпака, сморід у приміщеннях ще довго нагадував про цих «ряжених» бойовиків", – зазначив керівник Луганської ОВЦА Георгій Тука.

Він наголосив, що наразі інформації про руйнування та постраждалих немає.

Терористи обстріляли Трьохізбенку Учора, 14 грудня, приблизно о16:30 бойовики з протитанкових (СПГ-9) та автоматични... Posted by Луганська обласна державна адміністрація on 14 декабря 2015 г.

Раніше, 12 грудня, у "ЛНР" заявили про загибель "командира шостого окремого мотострілецького козачого полку Народної міліції" Павла Дрьомова.