Бойовики на окупованій території налагодили виробництво установок "Град-П" - Лисенко
Бойовики на тимчасово окупованій території Донецької області налагодили виробництво переносних реактивних пускових установок "Град-П", яких на озброєнні української армії ніколи не було.
Про це на прес-конференції в Києві в суботу заявив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За інформацією розвідки Міністерства оборони України, виробництво такої зброї вже налагоджено на підприємствах тимчасово окупованої території у Донецькій області", - сказав він.
За словами Лисенка, на озброєння "3-ї окремої мотострілкової бригади ДНР", що дислокується в Горлівці, нещодавно надійшла перша партія даних пускових установок.
Дальність стрільби з них, за словами Лисенка, становить 2-10 км
"На озброєнні української армії таких установок ніколи не було, тому це є черговим доказом причетності Росії до озброєння бойовиків", - відзначив Лисенко.