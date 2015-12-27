Бойовики "ЛНР" заявили, що встановлять на лінії зіткнення власні "КПП"

З 30 грудня терористичне угрупування "ЛНР" почне перевіряти людей, що перетинають лінію зіткнення у зоні АТО. Про це заявив "міністр держбезпеки" "ЛНР" Леонід Пасічник.

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"На сьогоднішній день "міністерством" здійснюються заходи, пов'язані з тим, щоб виставити на лінію зіткнення один з підрозділів "МГБ" – це прикордонники", — цитують Пасічника "РИА Новости".

Він заявив, що бойовики вже розробили електронну базу, до якої внесені особи, що можуть займатися діяльністю, яка "загрожує безпеці "республіки".

"Прикордонники на цьому напрямку будуть здійснювати контроль. 30 грудня пункти пропуску вже почнуть свою роботу", - повідомив Пасічник.

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Він додав, що "якщо люди з того боку (підконтрольної Україні території- ред.) не заплямовані кров'ю, не чинили вбивства", то відмовляти їм у приїзді на (окуповану – ред.) територію "ЛНР" немає підстав.