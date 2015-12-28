Міноборони з'ясувало, який підрозділ російської армії окупував Комінтернове

Про це йдеться у повідомленні ГУ розвідки Міноборони.

"Встановлено, що у Комінтерновому перебуває рота 9-го окремого мотострілецького полку (Новоазовськ) 1 АК Центру територіальних військ Південного військового округу ЗС РФ. Крім того, у районах Заїченко і Нової Таврії знаходиться до двох рот зі складу 1 та 2 мотострілецьких батальйонів полку", - сказано у повідомленні.

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Крім того, повідомляється, що протягом 27 грудня було здійснено 35 обстрілів сил АТО зі стрілецької зброї та гранатометів, з них: 13 – Луганське, Майорськ, Новгородське, Новоселівка, Троїцьке (Слов’янський напрямок), 21 – Авдіївка, Опитне, Піски (Донецький напрямок), один – Широкине (Маріупольський напрямок). У районі Новоселівки відбулось бойове зіткнення.

Представникам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ була надана інформація про наявність у районах Ленінського, Макіївки, Донецька та Комінтернового забороненого Мінськими домовленостями озброєння – мінометів, танків та САУ.

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