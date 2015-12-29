Турчинов розповів про пріоритети в обороні на наступний рік

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам після відвідання підприємства "Аеротехніка-МЛТ" у Макарівському районі Київської області повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов.

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За його словами, "у 2014 році відбувалося системне знищення Збройних сил України, і найбільших втрат зазнали саме сили протиповітряної оборони - зенітно-ракетні комплекси та радіолокаційні станції користувались дуже великим попитом за кордоном, тому вони знімались з бойового чергування і продавались. Найбільша проблема, коли ми почали відродження потенціалу Збройних сил, це проблема відродження потенціалу протиповітряної оборони. Саме тому Рада нацбезпеки та оборони визначила відродження потенціалу протиповітряної оборони пріоритетом 2016 року", - сказав Турчинов, нагадавши, що на наступний рік у бюджеті для Міноборони передбачено понад 114 млрд грн.

Турчинов зазначив, що з цього загального фінансового ресурсу значна частина коштів буде виділена для відродження сил ППО.

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"Усі підприємства, які випускали зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції, вони знаходяться в Російській Федерації, і фактично ми змушені з нульового потенціалу створювати підприємства, створювати виробничі потужності, які б дали можливість озброїти нашу армію", - сказав секретар РНБО.

Торкаючись теми діяльності підприємства, яке він відвідав, Турчинов зазначив, що тут проводиться відновлення і модернізація радіолокаційних станцій з винятково українських розробок і комплектуючих або виробництва країн НАТО.

"Жодної запчастини, жодної елементної бази російського виробництва на цих комплексах не використовується. Це для нас принципово важливо. І найближчим часом відбудуться військові випробування зенітно-ракетних комплексів - спочатку С-125 і потім системи "Куб", - підкреслив Турчинов.

Він звернув увагу на те, що коли йдеться про пріоритети розвитку військово-промислового комплексу, то його відновлювати мають не лише державні підприємства, які входять до державного концерну "Укроборонпром", але й приватні.

"Все більше й більше приватних підприємств починають працювати в цьому сегменті. Щобільше підприємств будуть працювати у військово-промисловому комплексі, в тому числі недержавних підприємств, тим вищою буде конкуренція, тим більше буде можливостей у ЗСУ, у військового керівництва обирати за визначенням якості і ціни", - зауважив секретар РНБО.