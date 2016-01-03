Бойовики переховують біля Безіменного, Ювілейного і Лобачевого танки та артилерійські системи - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ надана інформація про наявність у районах Безіменне, Ювілейне та Лобачеве забороненого Мінськими домовленостями озброєння – танків і артилерійських систем», - говориться в повідомленні.

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За даними розвідки, протягом доби зусилля противника зосереджувались «на перегрупуванні підрозділів на Сєвєродонецькому, Донецькому та Маріупольському напрямках; підтриманні угруповання російських окупаційних військ у готовності до негайного задіяння; веденні розвідки сил АТО на Сєвєродонецькому, Слов’янському та Донецькому напрямках».