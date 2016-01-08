В Єнакієвському військкоматі бойовики набирають найманців на війну в Сирії - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Розвідкою встановлено, що "у Єнакієвому на базі місцевого військового комісаріату здійснюється набір найманців для участі у бойових діях на території Сирії".

За даними ГУР, до заходів із забезпечення угруповання збройних сил Росії на території Сирії входили: переліт літака Іл-76 за маршрутом: Моздок – Хмеймім та прохід через протоку Босфор у напрямку Чорного моря судна забезпечення "Вологда-50" Чорноморського флоту.