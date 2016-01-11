Парк автомобільної техніки ЗСУ поповнився новими суперваговозами (фото)
Збройні Сили України продовжують поповнюватися новими зразками озброєння та військової техніки.
Про це повідомили у прес-службі Міноборони України.
Зазначається, що нещодавно до парку автомобільної техніки окремого ремонтно-відновлювального полку оперативного командування "Захід" на Львівщині надійшли нові сідлові тягачі підвищеної прохідності КрАЗ-6446.
Читайте такожЦього року Міноборони уклало контрактів на придбання озброєння на 5 мільярдів гривень
"Технічні характеристики цих евакуаційних машин не поступаються зарубіжним аналогам, а головною перевагою є вітчизняне виробництво та наявність запасних частин", - наголошується у повідомленні Міноборони.
Як стало відомо, нова техніка надійно та ефективно замінить старі чотиривісні тягачі МАЗ-537, які виготовлялися до кінця 80-х років у Мінську.
"Вже незабаром ми залучатимемо нові КрАЗи до завдань з евакуації та переміщення озброєння та військової техніки", - запевнив заступник командира полку з озброєння підполковник Андрій Бойко.