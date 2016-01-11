Парк автомобільної техніки ЗСУ поповнився новими суперваговозами (фото)

Про це повідомили у прес-службі Міноборони України.

Зазначається, що нещодавно до парку автомобільної техніки окремого ремонтно-відновлювального полку оперативного командування "Захід" на Львівщині надійшли нові сідлові тягачі підвищеної прохідності КрАЗ-6446.

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"Технічні характеристики цих евакуаційних машин не поступаються зарубіжним аналогам, а головною перевагою є вітчизняне виробництво та наявність запасних частин", - наголошується у повідомленні Міноборони.

Як стало відомо, нова техніка надійно та ефективно замінить старі чотиривісні тягачі МАЗ-537, які виготовлялися до кінця 80-х років у Мінську.

"Вже незабаром ми залучатимемо нові КрАЗи до завдань з евакуації та переміщення озброєння та військової техніки", - запевнив заступник командира полку з озброєння підполковник Андрій Бойко.