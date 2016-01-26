Замість Захарченка бойовиків "ДНР" можуть очолити Азаров чи Арбузов – ІС
У «політичних колах» бойовиків розглядаються кандидатури Азарова і Арбузова на місце Захарченка.
Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний Спротив».
За даними групи, «в «політичних колах» «ДНР» поширюється інформація, що навесні цього року російська сторона відсторонить О.Захарченка від керівництва «ДНР» і призначить нового «керівника». Називаються кандидатури Азарова, Арбузова і якогось колишнього губернатора однієї з південних областей РФ (прізвище невідоме), призначення якого нібито лобіюється Б.Гризловим».
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Крім того, «поширюються чутки про те, що керівництвом СБУ надано дозвіл на розміщення бойовиків ІДІЛ у санаторно-курортних закладах України». «Нібито, даний дозвіл пов'язаний зі збільшенням в госпіталях Туреччини тяжко поранених ісламських бойовиків із Сирії, і за домовленостями з турецьким керівництвом частина поранених бойовиків ІДІЛ направляється в Україну», - повідомляє «Інформаційний Спротив».