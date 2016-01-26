Замість Захарченка бойовиків "ДНР" можуть очолити Азаров чи Арбузов – ІС

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний Спротив».

За даними групи, «в «політичних колах» «ДНР» поширюється інформація, що навесні цього року російська сторона відсторонить О.Захарченка від керівництва «ДНР» і призначить нового «керівника». Називаються кандидатури Азарова, Арбузова і якогось колишнього губернатора однієї з південних областей РФ (прізвище невідоме), призначення якого нібито лобіюється Б.Гризловим».

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Крім того, «поширюються чутки про те, що керівництвом СБУ надано дозвіл на розміщення бойовиків ІДІЛ у санаторно-курортних закладах України». «Нібито, даний дозвіл пов'язаний зі збільшенням в госпіталях Туреччини тяжко поранених ісламських бойовиків із Сирії, і за домовленостями з турецьким керівництвом частина поранених бойовиків ІДІЛ направляється в Україну», - повідомляє «Інформаційний Спротив».