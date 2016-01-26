У "ДНР" відповіли на вимогу Порошенка скасувати результати "виборів" на Донбасі

Він пояснив це тим, що вони були проведені відповідно до демократичних стандартів і мають абсолютно легітимний статус", передає РІА Новости.

"В основі цих виборів лежить референдум 11 травня 2014 року, який повністю відобразив волю народу, тому ніхто скасовувати результати виборів 2 листопада не буде", - прокоментував Захарченко заяву президента України Петра Порошенка про необхідність скасувати результати "волевиявлення".

При цьому він укотре звинуватив офіційний Київ у спробах зірвати Мінські угоди.

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"Порошенко намагається зробити все для того, щоб зірвати Мінські угоди, при цьому зробити вигляд, що їх виконує. У комплексі заходів чітко прописано, що і коли повинно бути зроблено. Нічого про скасування результатів виборів там немає", - сказав ватажок "ДНР".

Нагадаємо, раніше Захарченко заявив, що, згідно з Мінськими угодами, на Донбасі повинні відбутися вибори, але без участі українських партій.