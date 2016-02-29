На Донеччині вантажівка підірвалася на фугасі: один військовий загинув, інший потрапив до полону бойовиків

У Донецькій області 25 лютого на фугасі підірвалась українська вантажівка. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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«25 лютого двоє військових Збройних сил України, рухаючись на вантажівці в напрямку лінії фронту, потрапили на фугас. Внаслідок вибуху вантажний автомобіль повністю знищено, один військовий загинув, другий солдат і тіло загиблого захоплені незаконним збройним формуванням», - зазначив він.

«Це сталося в Бахмутському районі Донецької області. Українська влада та військове командування докладають усіх зусиль до їхнього повернення», - додав Лисенко.

Зазначимо, раніше Уповноважений президента з питань мирного врегулювання конфлікту на сході України Ірина Геращенко повідомила, що на Донбасі в полоні у бойовиків перебувають 136 українців, близько 700 пропали без вісті.