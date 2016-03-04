Бойовики "ДНР" назвали свої умови для повного обміну полоненими
Терористи вимагають амністії для своїх поплічників.
Незаконне угруповання "ДНР" вимагає від України прийняти закон про амністію своїх бойовиків та їх поплічників, стверджуючи, що це є необхідною умовою для обміну полоненими. Про це заявив представник терористів у тристоронній контактній групі по врегулюванню ситуації на Донбасі Денис Читайте такожБойовики знову застосовують "Гради" і гармати "Мста" для обстрілу українських військових - ІС
"Ми повністю готові підтримати цей заклик, але висловлюємо деякі сумніви з приводу того, чи зможе Україна піти по цьому шляху. Ми давно вимагаємо виконання постулату обміну "всіх на всіх", але без закону про амністію цього не вдасться зробити", - наводить його слова один з інформресурсів бойовиків.
Нагадаємо, вчора в Парижі відбулися переговори глав МЗС країн "нормандської четвірки". У Німеччині вже заявили, що незадоволені їх безрезультатністю і закликали Україну та Москву до компромісу.
Серед іншого, учасники зустрічі заявили про прихильність до повного обміну всіх полонених до кінця квітня.