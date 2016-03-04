Бойовики "ДНР" назвали свої умови для повного обміну полоненими

Незаконне угруповання "ДНР" вимагає від України прийняти закон про амністію своїх бойовиків та їх поплічників, стверджуючи, що це є необхідною умовою для обміну полоненими. Про це заявив представник терористів у тристоронній контактній групі по врегулюванню ситуації на Донбасі Денис Читайте такожБойовики знову застосовують "Гради" і гармати "Мста" для обстрілу українських військових - ІС

"Ми повністю готові підтримати цей заклик, але висловлюємо деякі сумніви з приводу того, чи зможе Україна піти по цьому шляху. Ми давно вимагаємо виконання постулату обміну "всіх на всіх", але без закону про амністію цього не вдасться зробити", - наводить його слова один з інформресурсів бойовиків.

Нагадаємо, вчора в Парижі відбулися переговори глав МЗС країн "нормандської четвірки". У Німеччині вже заявили, що незадоволені їх безрезультатністю і закликали Україну та Москву до компромісу.

Серед іншого, учасники зустрічі заявили про прихильність до повного обміну всіх полонених до кінця квітня.