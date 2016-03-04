Спостерігачі ОБСЄ констатують порушення перемир’я обома сторонами конфлікту на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав заступник керівника СММ ОБСЄ Александр Хуг.

"Сторони продовжують порушувати перемир’я. Ми зафіксували порушення в районі Донецька, найбільше випадків насильства було зафіксовано ввечері 21 лютого. Ми зафіксували 300 вибухів в районі аеропорту. Також продовжується насильство в районі Горлівки. Ввечері 23 лютого наші спостерігачі у Дебальцевому за півгодини чули близько 50 вибухів. Особливо збільшився рівень насильства навколо Ясинуватої. 22 лютого наші спостерігачі чули приблизно 140 вибухів. Це було внаслідок обстрілу мінометами, автоматичними гранатометами та реактивними снарядами", - сказав Хуг.

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Як повідомляв УНІАН, після першої в 2016 році зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську 13 січня спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдік заявив, що дотримання режиму припинення вогню на Донбасі має відновитися 14 січня.

Однак терористи продовжують обстрілювати опорні пункти Збройних сил України. Бійці АТО лише відкривають вогонь у відповідь.