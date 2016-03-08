За добу в зоні АТО поранені 3 українських військових
12:58, 08 березня 2016Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції поранені троє українських військовослужбовців.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.
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«За добу, що минула, загиблих українських військовослужбовців не було, однак троє наших бійців були поранені. Це сталося поблизу Авдіївки, Пісків та Опитного (Донецька область - УНІАН). У всіх випадках наші військовослужбовці зазнали ушкоджень через злочинні обстріли з боку бойовиків», - сказав Мотузяник.
Також, за його даними, за минулу добу в зоні АТО зафіксовано 54 обстріли українських позицій з боку бойовиків, відбулося 1 бойове зіткнення.
За минулу добу в зоні АТО поранені троє українських військовослужбовців
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