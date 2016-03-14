Обстріл Авдіївки: бойовики неодноразово застосовували міномети, гаубиці й ствольну артилерію

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу.

"Найскладніша ситуація, як і раніше, залишається в Авдіївці. Ворог неодноразово застосував міномети, а також ствольну артилерію, гаубиці калібром 122 мм. Обстріли тривали цілий день і вщухли тільки надвечір. Причому вогонь ведеться одразу з трьох напрямків, в тому числі з Ясинуватої (зі сходу), Яковлівки (з південного сходу)", - сказав Лисенко, зазначивши, що бойовики тримають своє важке озброєння, як і раніше, в житлових кварталах.

На Донецькому напрямку, за його інформацією, вчора було відносно спокійно на Світлодарській дузі – противник відкривав вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї та гранатометів.

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На Донецькому напрямку, за його інформацією, вчора було відносно спокійно на Світлодарській дузі – противник відкривав вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї та гранатометів.

"Водночас у Зайцевому тривають потужні мінометні обстріли позицій сил АТО - противник активізувався одразу після заходу сонця і вів вогонь з мінометів калібром і 82 мм, і 120 мм. Під вогонь потрапили українські позиції в Майорську, Новгородському та Верхньоторецькому", - поінформував Лисенко.

Також неспокійно було в Пісках та Красногорівці – там бойовики здійснюють мінометні обстріли.

"В Опитному наші війська потрапили під снайперський вогонь", - додав Лисенко.

"Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 38 обстрілів, кожен другий з важкого озброєння", - наголосив речник.

Він також повідомив, що на Луганському напрямку протягом минулої доби ворог порушував режим тиші у Новотошківському - було відкрито вогонь з міномета по позиціях українських військових.

На Маріупольському напрямку противник здійснив кілька обстрілів по позиціях сил АТО в Мар’їнці. Зокрема, під обстріл потрапив і контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду. "Всього на Маріупольському напрямку ворог 5 разів відкривав вогонь", - повідомив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби в зоні проведення АТО загинув один український військовослужбовець, ще одного було поранено.