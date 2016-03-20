Військове командування РФ на Донбасі організовує кампанію з дискредитації місії ОБСЄ – розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«З огляду на зростання впливу ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях сходу України, російським командуванням організовано інформаційну кампанію щодо дискредитації співробітників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ», - йдеться у повідомленні.

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У розвідці підкреслюють, що планом одного з інформаційних заходів передбачено штучно створити збій у постачанні води для населення тимчасово окупованих територій Луганської області, щоб покласти відповідальність на співробітників місії ОБСЄ за ігнорування гуманітарних проблем.

У повідомленні зазначається, що за організацію акції з дискредитації місії ОБСЄ та поширення інформації через луганські інтернет-медіа безпосередньо відповідає майор збройних сил РФ Дмитро Федін.

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