У Харцизьку жителі побили російського солдата, який замінував приватний двір - розвідка

У місті Харцизьк Донецької області місцеві жителі побили російського солдата, якій п’яним замінував приватне подвір’я та вимагав викуп за розмінування.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони. Читайте такожЖителі Горлівки побили офіцера ЗС Росії - розвідка"Зростає невдоволеність населення тимчасово окупованих територій Донбасу присутністю та діями російських окупаційних військ. 26 березня населеному пункті Харцизьк військовослужбовець 7-ї окремої мотострілецької бригади (Дебальцеве) 2-го армійського корпусу (Луганськ) збройних сил РФ сержант Володимир Путілін, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп’яніння, замінував приватне подвір’я бойовими гранатами (встановив "розтяжки") та вимагав викуп за розмінування. В результаті вчинення самосуду з боку свідомих громадян Харцизька зухвалий “мінер” отримав тяжкі щелепно-мозкові травми", - зазначається у повідомленні ГУР.

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