Кількість обстрілів позицій сил АТО рекордно зросла. Найгарячіше було в районі Авдіївки

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "Якщо вчора у цей самий час ми говорили про 50 обстрілів, то сьогодні констатуємо їх 72. Як завжди найгарячіше було на донецькому напрямку, а саме в Авдіївці. Тут позиції наших військ ворог обстріляв 21 раз і вже традиційно з мінометів 120 та 82 калібру. Також зі зброї забороненої Мінськими домовленостями були обстріляні Луганське, Ленінське, Зайцеве, Майорськ. А по захисниках останнього населеного пункту ворог застосував окрім цього ствольну артилерію 152 калібру", - зазначили в прес-центрі.

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Крім цього, на маріупольському напрямку ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів по позиціях сил АТО в Мар’їнці, а на луганському напрямку по Попасній.

Протягом доби військовослужбовці Збройних сил України 10 разів відкривали вогонь у відповідь аби стримати ворога і не дати йому можливість просунутися далі.

"Загалом в зоні проведення антитерористичної операції обстановка залишається складною та має тенденцію до загострення", - підсумували в прес-центрі.