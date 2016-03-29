У штабі АТО назвали Зайцеве "гарячою" точкою: бойовики випустили тут близько 160 мін

З початку доби до 18.00 було здійснено бойовиками 33 обстріли позицій українських військових на сході країни.

Про це повідомляє прес-центр штабу Антитерористичної операції.

Зазначається, що бойовики незаконних збройних формувань продовжують завдавати вогневі удари по силах АТО із забороненої Мінськими домовленостями зброї.

Вогневі удари противника на Донецькому напрямку було спрямовано по укріпленнях українських військових у Луганському, Майорську, Авдіївці, Опитному, Новгородському.

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Особливо «гаряче» було в Зайцевому. Тут впродовж півтори години проросійські найманці випустили аж 158 мін калібру 120 та 82 міліметри. Також ворожі міни було випущено по позиціях наших військ в районі Авдіївки. Окрім того тут ворог використовував проти сил АТО автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю.

«Та, його зусилля спровокувати українську армію на відкриття вогню у відповідь зі зброї калібру більше 80 мм, - в черговий раз виявилися марними. Наші солдати змогли утримати свої позиції використовуючи стрілецьку зброю, гранатомети та кулемети великого калібру», - інформують в штабі.

На Луганському напрямку бойовики відновили обстріли українських позицій. Зокрема, поблизу Щастя у наших бійців цілив снайпер, а в Новозванівці - ворожий кулемет великого калібру. Схожа ситуація мала місце і на Маріупольському напрямку, а саме в Широкиному.

«Інтенсивність та характер обстрілів позицій сил АТО вказує на намагання бойовиків тримати в напрузі військовослужбовців Збройних Сил України уздовж всієї лінії розмежування», - зауважують в штабі АТО.