Бойовики з мінометів обстріляли низку позицій сил АТО, а також житлові будинки

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "Протягом минулої доби бандитські угрупування 72 рази вели вогонь по позиціях українських захисників у здовж всієї лінії розмежування", - зазначається в повідомленні.

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Найбільш активні дії бойовиків спостерігалися на донецькому напрямку. Зокрема, під вогонь противника потрапили бійці Збройних сил України в районах Майорська, Опитного, Новгородського, Луганського, Ленінського та Невельського.

"За вказаний період поблизу Зайцевого та Авдіївки бойовики обстріляли українських бійців із забороненої зброї 22 рази. Кількість випущених ворожих мін 120 та 82 калібрів по нашим позиціям перевищила цифру 250. Також поблизу Зайцевого незаконні збройні формування нахабно порушуючи Мінські домовленості використовували по українських підрозділах ствольну артилерію калібру 152 мм", - підкреслили в прес-центрі.

На маріупольському напрямку зі стрілецької зброї, гранатометів, кулеметів великого калібру були обстріляні позиції в районах Талаківка, Водяне, Старогнатівка, а поблизу Широкиного бандитські угрупування застосували міномети.

"Неспокійно було і в Луганській області. Тут по позиціям наших бійців у Новозванівці працював АГС, а біля Щастя цілив ворожий снайпер. Злочином проти цивільного населення став обстріл західної околиці Новоолександрівки. Проросійські найманці навмисно декілька хвилин поливали з гранатомета будинки цивільних мешканців", - підкреслили в прес-центрі.

У повідомленні зазначається, що з метою утримання займаних позицій українські військові 20 разів відкривали вогонь у відповідь зі стрілецької зброї та гранатометів.

"Загалом ситуація залишається складною проте контрольованою силами АТО", - підсумували в прес-центрі.