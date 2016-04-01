Місія ОБСЄ отримала дані про наявність танків і "Градів" біля кількох населених пунктів - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своєму офіційному сайті.

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«Українською стороною надано інформацію представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про наявність 122-мм РСЗВ “Град”, артилерійських систем калібром понад 100-мм і танків у районах Гольмівський, Горлівка, Макіївка та Молодіжне», - йдеться у повідомленні.

Українська розвідка також інформує, що протягом доби найбільша активність противника спостерігалась на Слов’янському та Донецькому напрямках.

"У районах населених пунктів Зайцеве та Майорськ артилерійські підрозділи 3-ї окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1 АК (Донецьк) намагаються витіснити сили АТО із займаних позицій шляхом ведення вогню високої щільності із застосуванням артилерійських систем калібру 122-мм та 152-мм, а також 82-мм та 120-мм мінометів. Для посилення передових підрозділів з Харцизька до Горлівки переміщено танкову роту 3 омсбр", - зазначили в ГУ розвідки.