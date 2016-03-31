ОБСЄ зафіксувала 4 вантажівки з вугіллям на окупованій частині Донбасу біля кордону з РФ

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва у Європі зафіксувала 4 вантажівки з вугіллям на окупованій частині Донбасу біля кордону з Російською Федерацією.

Як йдеться у звіті місії за 30 березня, опублікованому сьогодні, міжнародні спостерігачі вивчали ситуацію в районі ділянки українсько-російського кордону, яка непідконтрольна уряду України.

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Зокрема, перебуваючи на контрольному пункті пропуску «Довжанський» (84 км на південь від Луганська), місія ОБСЄ спостерігала за чергою з 22 цивільних машин (20 з них мали українські номерні знаки, одна азербайджанські та ще одна російські), а також вони помітили великий автобус, повністю заповнений пасажирами, які очікували перетину кордону в РФ.

"Чотири вантажівки (з українськими номерними знаками), наповнені вугіллям, стояли на стоянці вздовж дороги", - йдеться у звіті.

Впродовж однієї години, три цивільних машини та дві вантажівки (усі з українськими номерними знаками) перетнули кордон з РФ в Україну.