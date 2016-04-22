Кандидат на посаду командира сил США і НАТО в Європі підтримує передачу летальних озброєнь Україні

Як повідомляє Радіо Свобода, на слуханні в комітеті у справах силових структур Сенату США Скапарротті у відповідь на запитання сенатора Джона Маккейна висловив думку, що Україні для захисту свого суверенітету можуть знадобитися протитанкові ракетні комплекси Javelin.

"Я вважаю, що нам слід надати те озброєння, яке необхідне їм для захисту їхнього суверенітету, і застосування якого вони зможуть освоїти", - передає слова генерала Defense News.

У США багато політичних і військових діячів виступають за надання Україні летального озброєння. Зокрема, нинішній головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі та командувач військами США в Європі генерал Філіп Брідлав, який найближчим часом завершує роботу на цих посадах, і якого може замінити Скапарротті, теж рекомендував владі США не обмежуватися тільки нелетальних військову допомогу Україні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше командувач армією США в Європі генерал Бен Ходжес заявив, що надання Україні ракетних комплексів Javelin спричинить збільшення військової присутності РФ на Донбасі.