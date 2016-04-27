Луганська обласна ВЦА: відбудовано 440 об'єктів, що постраждали від бойових дій

Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, відповідно до Генерального плану відбудови інфраструктури населених пунктів області в Новоайдарському районі після бойових дій відбудовно 440 об'єктів на суму 12,5 млн грн.

Ці кошти розподілені таким чином: субвенції з державного бюджету - 81%, гуманітарна допомога - 13%, місцевий бюджет - 3%, інші надходження - 3%.

Роботи пройшли на 419 об'єктах житлового фонду приватної власності, 4 - об'єкти житлового фонду комунальної власності, 2 - житлово-комунального господарства, 2 - заклади охорони здоров'я, 2 - навчальні заклади, 2 - об'єкти культури і спорту, 3 - об'єкти промисловості та 6 - дорожньо-транспортної інфраструктури.

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Як повідомляв УНІАН, голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявив про 7 обстрілів бойовиками території Луганської області за 26 квітня.