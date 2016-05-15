Бойовики з мінометів обстріляли Авдіївку, є поранений

Про це повідомляє Красноармійський ВП ГУНП в Донецькій області.

"Внаслідок мінометного обстрілу 44-річний місцевий мешканець, який знаходився на автобусній зупинці по вулиці Леніна, отримав осколкове поранення. На місці події працює слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, близько 17.40 стався мінометний обстріл міста. "44-річний місцевий мешканець в цей час перебував на автобусній зупинці по вулиці Леніна. Наразі чоловік перебуває у лікарні. Медики констатували у нього мінно-вибухову травму, осколкове поранення та перелом лівого стегна", - повідомили в поліції.

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Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, бойовики продовжують інтенсивно обстрілювати українські опорні пункти поблизу Авдіївки, застосовуючи стрілецьку зброю, гранатомети та великокаліберні кулемети різних систем, а також міномети калібру 82 мм.