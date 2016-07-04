Бойовики намагаються заблокувати роботу усіх пунктів в’їзду-виїзду по лінії зіткнення на Донбасі

Про це заявив прес-офіцер української сторони в СЦКК підполковник Віталій Іванов, повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

У червні українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін зафіксувала майже 3-кратне порівняно з травнем зростання кількості провокативних обстрілів контрольних пунктів в’їзду-виїзду по всій лінії розмежування сторін з боку незаконних збройних формувань.

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«Найбільше провокацій з боку ОРДО припало на контрольний пост (КрП) «Майорськ» - 13 випадків, неспокійно було і навколо КПВВ «Станиця Луганська», «Золоте», «Мар'їнка». Всього 23 випадки», - повідомили у штабі.

16 червня близько 19.00 результаті вибуху невстановленого боєприпаса за 10 м на захід від тильного шлагбаума КПВВ «Мар'їнка» отримали поранення двоє громадян України. Наступного дня, в період з 18.31 до 19.19, було обстріляно позиції підрозділів сил АТО зі стрілецької зброї в напрямку черги людей і транспортних засобів, які рухалися на виїзд з непідконтрольної території через це ж КПВВ. Вогонь вівся із західної околиці Олександрівки (ОРДО). Аби уникнути жертв серед подорожуючих, прикордонники були вимушені тимчасово призупинити роботу.

25 червня в період з 18.20 до 18.30 на КПВВ «Станиця Луганська» було призупинено пропуск, евакуйовано в укриття особовий склад та громадян через обстріл бойовиками з гори Князь Ігор (ОРЛО). Вогонь вівся зі стрілецької зброї. Також було зафіксовано три вибухи гранат ВОГ-25.

27 червня з 23.20 до 23.40 в напрямку КПВВ «Мар'їнка» вівся обстріл зі стрілецької зброї з околиці Олександрівки (ОРДО).

28 червня o 20.25–20.27 в районі КПВВ «Золоте» зафіксовано три вибухи гранат ВОГ-25 і три черги зі стрілецької зброї. Обстріл вівся з напрямку Первомайська (ОРЛО).