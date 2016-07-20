На Донбасі з початку липня загинуло 27 військових, 123 отримали поранення

Про це в "Твіттері" повідомляє постійне представництво України при ООН. «Російська агресія означає: 7 загиблих військовослужбовців, 14 поранених тільки вчора. 27 загиблих і 123 поранених у липні», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЗа добу на Донбасі загинули 7 українських військових, 14 поранено - АП

«Вимагаємо від Росії дотримуватися Мінських угод, відновити обмін заручниками й узгодити всеосяжний пакет безпекових заходів, запропонований Україною», - зазначили у представництві України при ООН.

«Якщо ситуація на Донбасі не стабілізується, Україна вживатиме усіх заходів для захисту своєї територіальної цілісності і безпеки своїх громадян», - повідомляють дипломати.