На Донбасі з початку липня загинуло 27 військових, 123 отримали поранення
17:49, 20 липня 2016Війна
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На Донбасі з початку липня загинуло 27 українських військових, ще 123 зазнали поранень.
Якщо ситуація на Донбасі не стабілізується, Україна вживатиме заходи / facebook.com/theministryofdefence.ua/
Про це в "Твіттері" повідомляє постійне представництво України при ООН. «Російська агресія означає: 7 загиблих військовослужбовців, 14 поранених тільки вчора. 27 загиблих і 123 поранених у липні», - йдеться в повідомленні.
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«Вимагаємо від Росії дотримуватися Мінських угод, відновити обмін заручниками й узгодити всеосяжний пакет безпекових заходів, запропонований Україною», - зазначили у представництві України при ООН.
«Якщо ситуація на Донбасі не стабілізується, Україна вживатиме усіх заходів для захисту своєї територіальної цілісності і безпеки своїх громадян», - повідомляють дипломати.
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