Минулої доби у зоні АТО російські окупаційні війська 5 разів запускали БПЛА – розвідка

Як повідомляє у Facebook Головне управління розвідки Міністерства оборони України, один з безпілотників збили самі терористи.

Читайте такожНа Донбас прибув підрозділ російських снайперів з новітніми гвинтівками - розвідка

Також в управлінні зауважили, що супротивник вживає заходів щодо підтримання боєготовності військ (сил), проведення ротації, посилення передових підрозділів та поповнення запасів боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.