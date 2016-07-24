Минулої доби у зоні АТО російські окупаційні війська 5 разів запускали БПЛА – розвідка
16:46, 24 липня 2016Війна
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Минулої доби на Донбасі російські окупаційні війська 5 разів запускали БПЛА для ведення розвідки з метою уточнення змін у бойових порядках на передньому краї і в тактичній глибині оборони сил АТО.
REUTERS
Як повідомляє у Facebook Головне управління розвідки Міністерства оборони України, один з безпілотників збили самі терористи.
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Також в управлінні зауважили, що супротивник вживає заходів щодо підтримання боєготовності військ (сил), проведення ротації, посилення передових підрозділів та поповнення запасів боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.
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