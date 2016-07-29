За добу в зоні АТО жоден військовий не загинув, троє поранено

12:52, 29 липня 2016
Війна
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За добу в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, троє зазнали поранень.

Фото УНИАН

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців немає. Але троє отримали поранення. Це сталося під час обстрілів. Біля Красногорівки два поранених і один – біля Павлополя", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув і один зазнав поранень.

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